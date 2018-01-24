Piyasanın güveni tam

Afrin operasyonuna piyasalardan tam destek geldi. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.8 yükselen Borsa İstanbul, çıkışını sürdürdü. Borsa yüzde 0,99'luk artışla 118.400 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar ise dün TL karşısında değer kaybetti. Pazartesi günü gerçekleştirdiği 2 ihalede yaklaşık 2.5 katlık taleple karşılan Hazine, dün de 2 ihale birden düzenledi. 10 yıllık gösterge tahvilin ihalesinde Kasım'da yüzde 12.33 olan faiz, dün yüzde 12.19'a geriledi. Net satış tutarının 2.8 katı talep geldi. Diğer ihalede 2 kata yakın talep gerçekleşirken, ortalama reel faiz yüzde 2.92 ile beklentilerin altında kaldı. Tüketici güven endeksi de 8 ayın zirvesine çıktı.
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