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İki yeni VIA

İki yeni VIA
Casper, VIA ailesinin yeni ları F2 ve A2'yi tanıttı. CEO'su Charlotte Lamprecht, bu yıl özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirtirken, Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut da 4 kameralı yeni akıllı telefon olan VIA F2'nin Premium bir model olduğunu belirtti. Barut, şöyle devam etti: "F2'nin 20+8 megapiksel çift ön kamera ve 13+5 megapiksel çift arka kamerası bulunuyor. VIA A2 modeli de 20+8 megapiksel çift ön kameraya ve 16 megapiksel arka kameraya sahip."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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