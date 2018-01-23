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bugün başlıyor

Davos Zirvesi bugün başlıyor
Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi, bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak. 48'inci , 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanacak. 23-26 Ocak'taki zirve, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katılacak.
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