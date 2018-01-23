Davos Zirvesi bugün başlıyor

Dünya EkonomikForumu'nun düzenlediği DavosZirvesi, bugün İsviçre'nin Davoskasabasında başlayacak. 48'inciDünya Ekonomik Forumu, 70'eyakın ülkenin devlet ve hükümetbaşkanlarının katılımıylatoplanacak. 23-26 Ocak'takizirve, 100'den fazla ülkeden de3 bine yakın işadamı, siyasetçi,akademisyen ve sivil toplumkuruluşu temsilcisine ev sahipliğiyapacak. Zirveye BaşbakanYardımcısı Mehmet Şimşekve Ekonomi Bakanı NihatZeybekci de katılacak.
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