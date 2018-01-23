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171 milyon dolarlık 'yat'ırım

171 milyon dolarlık yatırım
Lüks yat imalatında dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de geçen yıl toplam değerleri 171 milyon doları bulan 33 yat tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Antalya Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yatların boylarının 14 ile 49 metre arasında değiştiğini söyledi. Satış yapılan ülkelerin , , Panama, ABD, olduğunu belirten Gürses, "Geçen yıl tamamlanan 33 yatla birlikte 2000'den bu yana yat satışı 372'ye ulaştı" dedi. Bu yıl 30 civarında yatın tamamlanarak teslim edileceğini düşündüğünü anlatan Gürses, "Eylül gibi 60 metre uzunluğunda özel sipariş ultra lüks bir yat denize indirilecek" diye konuştu.
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