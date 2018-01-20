217 bin emekli ikramiye alacak

YAKLAŞIK 450 bin memuremeklisini ilgilendiren ekikramiye için son günleregirildi. Kamuda 30 yılın üstündehizmeti olup ikramiyesini 30 yılüzerinden alanlara kalan her tamhizmet yılı için ödeme yapılmasınıiçeren düzenlemeden yararlanmakiçin başvuru süresi 29 Ocak'tasona eriyor. Emeklilerin vefatetmişse yakınlarının hakkınıkaybetmemek için mutlakasüresinde başvurması gerekiyor.Geçen yılın başında yasalaşantorba kanun kapsamında, 7 Ocak2015'ten önce aylık bağlananmemurlara 30 yıldan fazla olanhizmetlerine karşılık emekliikramiyesi ödenmesi imkanıtanınmıştı. Toplamda 450 bineyakın emekliyi ilgilendirenimkana göre, düzenlemeninyürürlüğe girdiği 27 Ocak2017'den önce başvuruda bulunupdava açmamış olanların müracaatlarıyasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmışsayılırken, kapsamdaki diğer emeklilereyasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ıtakip eden 1 yıl içinde başvurmaları şartıgetirilmişti. Mart 2017 itibarıyla başlayanödemeler kapsamında müracaat eden vebaşvurusu haklı bulunan 233 bin emekliya da hak sahibine Sosyal GüvenlikKurumu tarafından toplam 1 milyar 88milyon lira ödeme yapıldı.
Geriye 217 bin kişi kaldı. İmkandan yararlanmak isteyenler için 27 Ocak'ta sona erecek başvuru süresi, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ocak'a uzatıldı. İkramiye tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine bağlı olarak değişiyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeniyor.
FARK YATIRILIYOR MEMUR emeklilerinin de Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 5.69 oldu. Yüzde 1.69'lukenflasyon farkının oluşmasıyla, memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 5.69'a yükseldi. Ancak memur emeklileri, maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiği için maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkı ise önümüzdekigünlerde yatırılacak. Ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor
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