2017'de konut satışlarında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE 2017 ARALIK AYINDA 132 BİN 972 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 868 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 305 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 ARALIK AYINDA 34 BİN 29 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında azalış göstererek 34 bin 29 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 516 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,5 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 98 BİN 943 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında artarak 98 bin 943 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 416 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71,6 oldu. Ankara 9 bin 101 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 61 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 66 BİN 661 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 11 bin 512 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 119 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 885 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66 BİN 311 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalış göstererek 66 bin 311 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu. Ankara 7 bin 749 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 420 konut satışı ile İzmir izledi.

TÜRKİYE GENELİNDE 2017 YILINDA YABANCILARA 22 BİN 234 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 474 konut satışı ile Bursa ve bin 79 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara 2017 yılı Aralık ayında ise 2 bin 164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2017'de ilk sırayı 802 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 378 konut satışı ile Antalya, 188 konut satışı ile Bursa, 141 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, bin 691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 418 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 271 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt ve 129 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

TÜRKİYE'DE 2017 YILINDA ERKEKLER 837 BİN 928, KADINLAR 409 BİN 453 KONUT SAHİBİ OLDU

Türkiye genelinde 2017 yılında, erkekler yüzde 59,4 pay ile 837 bin 928, kadınlar yüzde 29,1 pay ile 409 bin 453 konut sahibi olurken, yüzde 2,1 pay ile 29 bin 178 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 64 bin 147 konut satışı ve yüzde 15,7 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 bin 67 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 7 bin 162 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 29 konut ile Ardahan, erkeklerde 89 konut ile Hakkari oldu.