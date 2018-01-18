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Destek yağacak

Eğitime katılan kadınların çocuklarının bakımı için ayda 400 lira ödenecek

Destek yağacak
İstihdam seferberliği 2017'de işsizlerin yüzünü güldürürken, bu tablo bu yıl da devam edecek. seferberliğinin 2'nci aşamasında, işsizlerin iş sahibi olması için dört koldan destek verilecek. Türkiye İş Kurumu () Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, teşviklerin detaylarını açıkladı. Uzunkaya, istihdam seferberliğinde 2017'de önemli başarılara imza atıldığını dile getirerek, "İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmıştır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik" dedi. Aynı başarının bu yıl da yakalanacağını ve teşviklerin fazlasıyla devam edeceğini belirten Uzunkaya, "Geçen yıl her bir artı istihdam için işverene 773 lira ödeme imkanı sağlanmıştı. Bu sene bu rakam en düşük 831 lira. Diğer taraftan da 2 bin liranın üzerine çıkanlar olacak. Bunun dışında meslek kurslarımız ve işbaşı eğitim programlarımız 3 aydan 6 aya kadar çıkacak" diye konuştu. Uzunkaya, bu yıl ilk defa esnafa yönelik alacakları yeni elemanlarla ilgili 'bir ay senden bir ay bizden' teşvik sisteminin uygulanacağını söyledi.

Personel alana her yeni istihdam için en az 831 lira verilecek
Esnafa alacağı personel için '1 ay senden 1 ay bizden' denilecek
Bazı alanlarda destek tutarı 2 bin lirayı aşacak
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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