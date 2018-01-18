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ailelerine ayda 275 TL

Asker ailelerine ayda 275 TL
Aile Bakanlığı, maddi durumu yetersiz olan, yardıma muhtaç durumda olan er ve erbaş ailelerine yardım ediyor. Bakanlık, er ve erbaş aileleri için aylık 275 lira olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 liralık yardım sağlıyor. Babası de olan çocukların harçlıklarını da Bakanlık veriyor. 18 yaşından küçük çocuklara burs sağlanıyor. Program kapsamındaki hak sahiplerine aylık 100 lira ödeme yapılıyor.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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