Asker ailelerine ayda 275 TL

Aile Bakanlığı, maddi durumu yetersiz olan, yardıma muhtaç durumda olan er ve erbaş ailelerine yardımediyor. Bakanlık, er ve erbaş aileleri için aylık 275lira olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 liralık yardım sağlıyor. Babası askerde olan çocukların harçlıklarını da Bakanlık veriyor. 18 yaşından küçük çocuklara burs sağlanıyor. Program kapsamındaki hak sahiplerine aylık 100 lira ödeme yapılıyor.
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