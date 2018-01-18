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yine birinciliği kaptı

Aksa Akrilik yine birinciliği kaptı
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 8'inci Kurumsal Yönetim Ödülleri verildi. SPK'nın 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' baz alınarak yapılan ve Borsa Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki 50 şirketi kapsayan çalışmada Aksa Akrilik, ikinci kez 1'inci oldu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, "Aksa Akrilik, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla da fark yaratıyor" dedi.
Ahmet Dördüncü'ye ödülü Başkanı Himmet Karadağ verdi. Karadağ, Borsa İstanbul'un halka arzı için, "Hedef olarak ikinci çeyreği tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda. 'İllaki 2018'de satacağız' diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale geldiğimizde..." diye konuştu.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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