Aksa Akrilik yine birinciliği kaptı

Türkiye KurumsalYönetim Derneği'nindüzenlediği8'inci KurumsalYönetim Ödülleri verildi.SPK'nın 'KurumsalYönetim İlkeleri'baz alınarak yapılan veBorsa İstanbul KurumsalYönetim Endeksi'ndeki50 şirketikapsayan çalışmadaAksa Akrilik, ikincikez 1'inci oldu. AkkökHolding İcra KuruluBaşkanı ve Aksa AkrilikYönetim KuruluÜyesi Ahmet CemalDördüncü, "AksaAkrilik, sürdürülebiliryönetim anlayışıyla dafark yaratıyor" dedi.
Ahmet Dördüncü'ye ödülü Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ verdi. Karadağ, Borsa İstanbul'un halka arzı için, "Hedef olarak ikinci çeyreği tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda. 'İllaki 2018'de satacağız' diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale geldiğimizde..." diye konuştu.
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