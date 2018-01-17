 ;
Yol Durumu
  1. Devlerden Katar çıkarması
  2. Usulsüz faturanın hesabı sorulacak

’lerdeki 50 bin işçi için yeni çalışma

KİT’lerdeki 50 bin işçi için yeni çalışma
Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması süreci işlerken, 'lerde görev yapanlarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı'nda taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi veren Sarıeroğlu, KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
Etiketler: ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar