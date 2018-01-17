KİT’lerdeki 50 bin işçi için yeni çalışma

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması süreci işlerken, KİT'lerde görev yapanlarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı'nda taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi veren Sarıeroğlu, KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
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