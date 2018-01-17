Aksoy'un en büyük destekçisi ise annesi Nez Gönüllü ile anneannesi oldu. Gözlemeyi Avustralya'ya taşıyan sempatik teyzelere olan ilgi her geçen gün arttı. Türk mutfağından bulgur pilavı gibi lezzetlerin de servis edildiği 'Göz City' isimli mekan, 2017'de 'ülkenin en iyi ucuz 20 restoranı' arasına girdi.
Gözlemeyi Sidney’e taşıdılar
Avustralya’da gözleme mekanı açan Nez Gönüllü ve annesi, 2017’de ülkenin ‘en iyi ucuz 20 mekanı’ arasına girdi
Aksoy'un en büyük destekçisi ise annesi Nez Gönüllü ile anneannesi oldu. Gözlemeyi Avustralya'ya taşıyan sempatik teyzelere olan ilgi her geçen gün arttı. Türk mutfağından bulgur pilavı gibi lezzetlerin de servis edildiği 'Göz City' isimli mekan, 2017'de 'ülkenin en iyi ucuz 20 restoranı' arasına girdi.
Etiketler: Nez Gönüllü , Avustralya
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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