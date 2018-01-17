 ;
Yol Durumu
  1. Havada taksi dönemi
  2. Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak! İşte liste

Gözlemeyi Sidney’e taşıdılar

’da gözleme mekanı açan ve annesi, 2017’de ülkenin ‘en iyi ucuz 20 mekanı’ arasına girdi

Gözlemeyi Sidney’e taşıdılar
Türk lezzetlerine olan ilgi, dünyanın her yerinde giderek artıyor. Tayland'dan ABD'ye, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok ülkede birbiri ardına açılan Türk restoranlarına bir yenisi eklendi. Eğitim için 'ya giden Türk genci Taylan Aksoy, birkaç yıl önce yiyecek sektörüne girme kararı aldı...


Aksoy'un en büyük destekçisi ise annesi Nez Gönüllü ile anneannesi oldu. Gözlemeyi Avustralya'ya taşıyan sempatik teyzelere olan ilgi her geçen gün arttı. Türk mutfağından bulgur pilavı gibi lezzetlerin de servis edildiği 'Göz City' isimli mekan, 2017'de 'ülkenin en iyi ucuz 20 restoranı' arasına girdi.
Etiketler: ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar