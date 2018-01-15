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’den üç sanayi sitesi

TOKi’den üç sanayi sitesi
TOKİ tarafından Sanayi Sitesi Projeleri kapsamında , Diyarbakır ve Aksaray'a üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi siteleri kuruluyor. Başkanı Ergün Turan, "Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hazırlık süreci tamamlandı. Uygulama süreci 2 ay içinde başlıyor" dedi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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