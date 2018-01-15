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çıkarması

Katar çıkarması
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 'ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, "Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz" dedi. 'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar'ın 17-19 Ocak'ta Doha'da düzenleneceğini anımsatan Kaan, "150'ye yakın üyemizle Katar'da güzel bir fuar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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