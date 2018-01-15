Hamsi 8 TL ’ye indi

Ordu'da hamsinin kilogramı balıkçı tezgahlarında 8 liradan satılıyor. Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin kendisini yeniden gösterdiğini belirterek, "Aralık'ta hamsi avı yok denecek kadar azdı. Bu nedenle fiyatı 25 liraya kadar yükselmişti. Fiyatların yeniden düşmesi oldukça sevindirici. Vatandaşlarımız bol bol hamsi tüketebilir" diye konuştu.