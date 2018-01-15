Ev alana 4’lü destek

Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı sağlayan konut hesabına yeni model geliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, ‘Daha çok devlet katkısı, indirimli kredi faizi, daha düşük stopaj ve tapu harcı planlanıyor’ dedi.
EV sahibi olmak kolaylaşıyor. Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı getiren konut hesabına yeni destekler geliyor. Yeni modelin detaylarını BaşbakanYardımcısı MehmetŞimşek açıkladı. Mevcut sistemde 15 binliraya kadar devlet katkısı olduğunu belirten Şimşek, "Yeni modelde katılımcılara daha fazla devlet katkısı verilmesi planlanıyor" dedi. Şimşek, şöyle devam etti: "Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Konut hesabına devlet desteği de göz önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir kredifaizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarlagerekli görüşmelerdebulunacağız."
ALTIN BİRİKİMİ DE YAPILABİLECEK
Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın olarakbiriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi. Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi. Mehmet Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ya sunacaklarını kaydetti.
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