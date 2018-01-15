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Ev alana 4’lü destek

Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı sağlayan konut hesabına yeni model geliyor. Şimşek, ‘Daha çok devlet katkısı, indirimli kredi i, daha düşük stopaj ve tapu harcı planlanıyor’ dedi.

Ev alana 4’lü destek
EV sahibi olmak kolaylaşıyor. Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı getiren konut hesabına yeni destekler geliyor. Yeni modelin detaylarını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı. Mevcut sistemde 15 bin liraya kadar devlet katkısı olduğunu belirten Şimşek, "Yeni modelde katılımcılara daha fazla devlet katkısı verilmesi planlanıyor" dedi. Şimşek, şöyle devam etti: "Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Konut hesabına devlet desteği de göz önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir kredi faizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde bulunacağız."

ALTIN BİRİKİMİ DE YAPILABİLECEK
Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların depo hesaplarında altın olarak biriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi. Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi. , düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ya sunacaklarını kaydetti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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