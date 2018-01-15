Esnafa faiz kolaylığı

Esnafa faiz desteği bu yıl artarak devam edecek. Gümrükve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, kooperatifler aracılığıyla 2017'de esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi miktarının, geçen yıllardan devirler hariç 13 milyar liraya ulaştığını belirterek, "2002'de 153 milyon lira olan kredi hacmi 85 katına çıktı" dedi. Kredi ve kefalet kooperatiflerinin birikimleriyle küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkarın sigortası olduğunu dile getiren Tüfenkci, 2018 mali yılı bütçesinde faiz sübvansiyonu için 1 milyar 472milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti. Tüfenkci, "Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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