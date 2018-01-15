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Yol Durumu
  1. 25 trilyon dolarlık buluşma
  2. Kâr sevinci

a kolaylığı

Esnafa faiz kolaylığı
Esnafa desteği bu yıl artarak devam edecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifler aracılığıyla 2017'de ve sanatkara kullandırılan kredi miktarının, geçen yıllardan devirler hariç 13 milyar liraya ulaştığını belirterek, "2002'de 153 milyon lira olan kredi hacmi 85 katına çıktı" dedi. Kredi ve kefalet kooperatiflerinin birikimleriyle küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkarın sigortası olduğunu dile getiren Tüfenkci, 2018 mali yılı bütçesinde faiz sübvansiyonu için 1 milyar 472 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti. Tüfenkci, "Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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