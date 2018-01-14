Yılsonu dolar kuru 4.12 lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. 2018 yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrasıdöviz kuru beklentisi ise bir öncekianket döneminde 4,15 TL iken bu anketdöneminde 4,24 TL'ye yükseldi.
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