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Yılsonu kuru 4.12 lira

Yılsonu dolar kuru 4.12 lira
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. 2018 yıl sonu beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 2018 yıl sonu (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.
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