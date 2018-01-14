Taşeron işçiye memurluk fırsatı

Milyonlarca taşeron işçisi kamuya geçiş için başvuruda bulunurken, çağrı merkezi çalışanlara hizmet vermeye devam ediyor. İşçi kadrosuna geçenlerKPSS atamalarında memurlukya da sözleşmeli alım içintercihte bulunabilecek. Yerleştirilmeleri durumunda da istifa ederek memur ya da sözleşmeliye geçiş yapabilecek. Taşeronda sınavı geçip, güvenlik soruşturmasında sorun olmayan adaylar 2 Nisan itibariyle kadrolu olacak. Çalışma Bakanlığı, başvuruların değerlendirme sürecini yakından izlerken, kurumlarla uyum toplantıları yapılıyor. Belediyeler bünyelerinde oluşturduğu komisyonlarla haksız uygulamaların önüne geçiyor.
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