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  1. Kamuda ek ödemeler arttı

işçiye memurluk fırsatı

Taşeron işçiye memurluk fırsatı
Milyonlarca işçisi kamuya geçiş için başvuruda bulunurken, çağrı merkezi çalışanlara hizmet vermeye devam ediyor. İşçi kadrosuna geçenler KPSS atamalarında memurluk ya da sözleşmeli alım için tercihte bulunabilecek. Yerleştirilmeleri durumunda da istifa ederek memur ya da sözleşmeliye geçiş yapabilecek. Taşeronda sınavı geçip, güvenlik soruşturmasında sorun olmayan adaylar 2 Nisan itibariyle kadrolu olacak. Çalışma Bakanlığı, başvuruların değerlendirme sürecini yakından izlerken, kurumlarla uyum toplantıları yapılıyor. Belediyeler bünyelerinde oluşturduğu komisyonlarla haksız uygulamaların önüne geçiyor.


Hazal ATEŞ
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