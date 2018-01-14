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Kamuda ek ödemeler arttı

Kamuda ek ödemeler arttı
Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memurun 2018 yılının ilk 6 ayında alacağı ek ödemeler belli oldu. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin taban ve tavan ücretlerine yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Buna göre sözleşmeli personelin ücret tavanı 5.941,60 TL'ye yükseltildi. Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edildi. İtfaiye teşkilatı personelinin yararlanmakta olduğu zam puanları % 50 oranında artırıldı. Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık tutarı 01.01.2018 tarihi itibarıyla 4.693,26 TL oldu.
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