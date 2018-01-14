Kamuda ek ödemeler arttı

Kamuda çalışan yaklaşık 3milyon memurun 2018 yılınınilk 6 ayında alacağı ek ödemelerbelli oldu. Sözleşmeli olarakçalıştırılan personelin taban vetavan ücretlerine yüzde 5,69oranında artış yapıldı. Bunagöre sözleşmeli personelinücret tavanı 5.941,60 TL'yeyükseltildi. Mübaşir kadrolarındabulunanların dereceleri itibarıylayararlanmakta oldukları tazminatoranlarına 7 puan ilave edildi.İtfaiye teşkilatı personelininyararlanmakta olduğu zampuanları % 50 oranındaartırıldı. Genel idare hizmetlerisınıfında birinci dereceninbirinci kademesindeki şubemüdürüne ödenen net aylık tutarı01.01.2018 tarihi itibarıyla4.693,26 TL oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.