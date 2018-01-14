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3 çocuğu olana ayda 258 lira

3 çocuğu olana ayda 258 lira
Yeni yılla birlikte 2018 yılında uygulanacak asgari ücrette belli oldu. Buna göre asgari ücret bu yıl 1.603 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret birçok ödeme ve maaşı da artırırken 20 milyon çalışanın aldığı () rakamlarını da yükseltti. Bekar bir asgari ücretlinin alacağı AGİ 152 lira 21 kuruş oldu. Evlilik durumu ve çocuk sayısı değiştikçe bu rakam artıyor ve böylece asgari ücrete ekleniyor. Örneğin eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin alacağı AGİ 258 lira 76 kuruş olurken ödenecek asgari ücret de 1.709 lira 59 kuruşa çıkıyor. Dolayısıyla AGİ farkı maaşa ilave ediliyor. Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, annebabasını kaybeden torunlar d‚hil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Her iki eş de çalışıyorsa çocukları hangi eş bildirmişse o eşin AGİ'si farklı oluyor.
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