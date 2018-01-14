3 çocuğu olana ayda 258 lira

Yeni yılla birlikte 2018 yılında uygulanacak asgari ücrette belli oldu. Buna göre asgari ücret bu yıl 1.603 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret birçok ödeme ve maaşı da artırırken 20 milyonçalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamlarını da yükseltti. Bekar bir asgari ücretlinin alacağı AGİ 152 lira21 kuruş oldu. Evlilik durumu ve çocuk sayısı değiştikçe bu rakam artıyor ve böylece asgari ücrete ekleniyor. Örneğin eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin alacağı AGİ 258 lira 76kuruş olurken ödenecek asgari ücret de 1.709 lira 59 kuruşa çıkıyor. Dolayısıyla AGİ farkı maaşa ilave ediliyor. Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, annebabasını kaybeden torunlar d‚hil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşınıdoldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Her iki eş de çalışıyorsa çocukları hangi eş bildirmişse o eşin AGİ'si farklı oluyor.
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