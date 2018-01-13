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'da Piccadilly Meydanı'nı süsleyen reklamı

Başarıdan başarıya uçan , dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen Piccadilly Meydanı'nda reklam çalışmasına imza attı.

Londrada Piccadilly Meydanını süsleyen THY reklamı

'nin bayrak taşıyıcı markası (), yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı.

'nin başkenti 'da reklam çalışması yapan THY, İngiliz rakiplerine de müthiş bir çalım atmış oldu.

GÖZLER THY'DE
Dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen Piccadilly Meydanı'nda yapılan reklam çalışması, İngiliz havayolu şirketi British Airways'e karşı 'gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

KISKANDIRAN HAREKETLER
Türk Hava Yolları, benzer bir reklam çalışmasını Almanya'nın başkenti Berlin'de de yapmıştı. Berlin'deki Tegel Havalimanı'na reklam veren THY, Alman medyasının hedefi haline gelmişti.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 20:14
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