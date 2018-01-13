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Ağbal: İlave destekler geliyor

Ağbal: İlave destekler geliyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırım harcaması artışı için ilave destekler verileceğini söyledi. Ağbal, "Yatırım harcamalarının daha da artması için ilave desteklerimiz olacak, bunları Sayın önümüzdeki günlerde açıklayacak" dedi. Ağbal, Defter Beyan Sistemi ile defter tasdiki ve defter saklamanın bittiğini söyledi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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