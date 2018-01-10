MTV, PTT’den ödenebilecek

PTT AŞ, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini kabul etmeye başladı. PTT'den yapılan açıklamaya göre, PTT ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla MTV ileKarayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalar da PTT'ye ödenebilecek.
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