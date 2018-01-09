Yaşlıya 1.603 TL maaş

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TÜRK vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç kişilere devlet tarafından 3 ayda bir verilen maaş artıyor. Aralık 2017 itibariyle aylık 251, 3 aylık 754 lira olan 65 yaş aylığı, bu ay zamlanıyor. Bu arada Meclis'e yaşlılık aylığına ekstra artış için bir kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif yasalaşırsa, 65 yaş aylığı aylık 534, 3 aylık bin 603 liraya yükselecek.
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