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’ye bin 750 personel alınıyor

PTT ’ye bin 750 personel alınıyor
PTT AŞ'ye bin 750 personel alımına ilişkin süreç başladı. AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017'de planlanan bin 750 personel alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay'ın 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulduğu anımsatıldı. Şirketin personel alımlarında adayların mağdur edilmemesi için 696 sayılı ile düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak itibarıyla gerçekleştirilecek."
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