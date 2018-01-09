PTT ’ye bin 750 personel alınıyor

PTT AŞ'ye bin 750 personel alımınailişkin süreç başladı. PTT AŞ'den yapılanaçıklamada, şirketin personel ihtiyacınınkarşılanmasını teminen 2017'deplanlanan bin 750 personel alımındaadayların güvenlik soruşturması ve arşivaraştırması işlemleri devam ederken,Danıştay'ın 2017/337 sayılı kararı ileyürütmenin durdurulduğu anımsatıldı.Şirketin personel alımlarında adaylarınmağdur edilmemesi için 696 sayılı KHK iledüzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada,şunlar kaydedildi: "KHK kapsamında2017/2 personel alımında başarılı olupgöreve başlama işlemleri tamamlanan vegüvenlik şartları olumlu olan adayların,işe başlama süreçleri 8 Ocak itibarıylagerçekleştirilecek."
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