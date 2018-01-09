Kronik hastalara 1.685 TL

AİLE ve SosyalPolitikalar Bakanlığı,kronik hastalıklarlamücadele eden yoksulvatandaşlara yönelik yenisosyal yardım programınıdün itibarıyla başlattı.Bakanlık'tan yapılanaçıklamada, "Tüberkülozve SSPE hastalarınınfiziksel sağlık kayıplarınınyanı sıra yaşadıklarımali kayıpların telafiedilebilmesi amacıylaaylık bin 85 lira ödemeyapılacak. Bununyanı sıra hastalarınyatağa bağımlı olarakyaşamlarını sürdürdükleritespit edildiği takdirde,ek olarak aylık 600 liraödeme yapılabilecek"denildi. BaşvurularSosyal Yardımlama veDayanışma Vakıfları'nayapılacak.
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