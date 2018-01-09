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Kronik hastalara 1.685 TL

Kronik hastalara 1.685 TL
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara yönelik yeni sosyal yardım programını dün itibarıyla başlattı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Tüberküloz ve SSPE hastalarının fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra yaşadıkları mali kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla aylık bin 85 lira ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra hastaların yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri tespit edildiği takdirde, ek olarak aylık 600 lira ödeme yapılabilecek" denildi. Başvurular Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacak.
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