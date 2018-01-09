Engelliler için işbirliği imzası

TURKCELL'İN 'Hayal Ortağım' uygulamasında yer alan 'Cepten SesliBetimleme' servisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olacak. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; mobil dünyanın Oscar'ı kabul edilen 'Global Mobil Ödülleri'nde'Erişilebilirlik ve Sosyal Hayata Dahil Edilme Alanında Mobilin En İyi Kullanımı' kategorisinde dünya birinciliğine layık görülen 'Cepten Sesli Betimleme' servisi, 65 vizyon filmi ve TV programlarından sonra Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görme engellilerle sanat eserlerini buluşturacak. Kurulacak sergiler kapalı alan navigasyon servisi ile rahatça gezilebilirken, eser betimlemeleri 'Hayal Ortağım' üzerinden görme engellilerin hizmetine sunulacak.
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