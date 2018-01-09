 ;
Yol Durumu
  1. PTT ’ye bin 750 personel alınıyor
  2. Yoksul çocuklara yetenek keşfi

Engelliler için işbirliği imzası

Engelliler için işbirliği imzası
TURKCELL'İN 'Hayal Ortağım' uygulamasında yer alan 'Cepten Sesli Betimleme' servisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olacak. 'den yapılan açıklamaya göre; mobil dünyanın Oscar'ı kabul edilen 'Global Mobil Ödülleri'nde 'Erişilebilirlik ve Sosyal Hayata Dahil Edilme Alanında Mobilin En İyi Kullanımı' kategorisinde dünya birinciliğine layık görülen 'Cepten Sesli Betimleme' servisi, 65 vizyon filmi ve TV programlarından sonra Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görme engellilerle sanat eserlerini buluşturacak. Kurulacak sergiler kapalı alan navigasyon servisi ile rahatça gezilebilirken, eser betimlemeleri 'Hayal Ortağım' üzerinden görme engellilerin hizmetine sunulacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar