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'nın ortasında zengine özel şehir

zenginlere özel şehir inşa ediyor. 300 bin zengine ev sahipliği yapacak Eko Atlantic City, 10 milyon metrekarelik alanda kurulacak. Jet sosyete, şimdiden yatırıma başladı

Afrikanın ortasında zengine özel şehir
NİJERYA, ultra lüks zenginler için Lagos'un bitişiğindeki Victoria Adası'na mega bir kıyı şehri inşa ediyor. 300 bin kişiye ev sahipliği yapacak, 200 bin kişiye de işyeri olacak Eko Atlantic City, son teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor. South Energyx Limited'in hayata geçirdiği lüks akıllı kent, uluslararası ultra zengin yatırımcıları hedefliyor. 9 kilometrelik bir deniz duvarı ile korunan 10 milyon metrekarelik arazide konumlanan Eko Atlantic City, Manhattan'ın gökdelen bölgesi boyutunda inşa ediliyor. Kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir, gelişmiş şehir tasarımı, kendi enerji üretimi, gelişmiş telekomünikasyon altyapısı, geniş yolları, ağaçlarla çevrili caddeleri içeren şehir projesi; akıllı planlaması ve Lagos su yollarıyla entegre modern ve verimli ulaşım sistemlerine sahip. Eko Atlantic City, 21'inci yüzyıl iletişim sistemi, kaliteli yol ağı ve kesintisiz elektrik kaynağı da dahil olmak üzere en son teknoloji ürünü 7 gün 24 saat yaşayan altyapı ağıyla akıllı bir şehir olarak inşa ediliyor. Atlantik Okyanusu kıyısında sıfırdan hayata geçirilen Eko Atlantic City, sadece Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'u değil, Sahraaltı Afrika'daki ülkelerin tamamını değiştirecek. Milyarlarca dolarlık proje, tüm kıtayı şekillendirecek. 2020 yılında oturuma açılacak şehirde; mülk edinmek isteyen zenginlere ayrıca devlet güvencesi veriliyor. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynayan lı futbolcuların Atlantic City'den ev aldıkları ve futbol hayatlarının bitiminde buraya taşınacakları iddia ediliyor. Gayrimenkul dünyasında yıllarca gizli kalan Afrika, artık en çok konuşulan yatırım alanı oluyor.



SOSYETENİN YENİ MERKEZİ
10 milyon metrekare üzerine inşa ediliyor.
Akıllı şehir teknolojisiyle donatılacak.
Şehir, kendi enerjisini kendi üretecek.
300 bin kişi yaşayacak.
150 bin kişi çalışacak.
Şehirdeki hareketlilik 7/24 sürecek
Baştan aşağı lüksle donatılacak.

Özlem Kamer Tercanlı
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