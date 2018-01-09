NİJERYA, ultra lükszenginler için Lagos'unbitişiğindeki VictoriaAdası'na mega bir kıyı şehri inşaediyor. 300 bin kişiye ev sahipliğiyapacak, 200 bin kişiye de işyeriolacak Eko Atlantic City, sonteknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor.South Energyx Nijerya Limited'inhayata geçirdiği lüks akıllı kent,uluslararası ultra zengin yatırımcılarıhedefliyor. 9 kilometrelik bir denizduvarı ile korunan 10 milyonmetrekarelik arazide konumlanan EkoAtlantic City, Manhattan'ın gökdelenbölgesi boyutunda inşa ediliyor. Kendikendine yeterli ve sürdürülebilir,gelişmiş şehir tasarımı, kendi enerjiüretimi, gelişmiş telekomünikasyonaltyapısı, geniş yolları, ağaçlarla çevrilicaddeleri içeren şehir projesi; akıllıplanlaması ve Lagos su yollarıylaentegre modern ve verimli ulaşımsistemlerine sahip. Eko AtlanticCity, 21'inci yüzyıl iletişim sistemi,kaliteli yol ağı ve kesintisiz elektrikkaynağı da dahil olmak üzere en sonteknoloji ürünü 7 gün 24 saat yaşayanaltyapı ağıyla akıllı bir şehir olarakinşa ediliyor.Atlantik Okyanusu kıyısındasıfırdan hayata geçirilen EkoAtlantic City, sadece Nijerya'nınen büyük şehirlerinden Lagos'udeğil, Sahraaltı Afrika'dakiülkelerin tamamını değiştirecek.Milyarlarca dolarlık proje, tümkıtayı şekillendirecek. 2020 yılındaoturuma açılacak şehirde; mülkedinmek isteyen zenginlere ayrıcadevlet güvencesi veriliyor. Avrupa'nınçeşitli kulüplerinde futbol oynayanAfrikalı futbolcuların Atlantic City'denev aldıkları ve futbol hayatlarınınbitiminde buraya taşınacakları iddiaediliyor. Gayrimenkul dünyasındayıllarca gizli kalan Afrika, artık en çokkonuşulan yatırım alanı oluyor.
SOSYETENİN YENİ MERKEZİ
10 milyon metrekare üzerine inşa ediliyor.
Akıllı şehir teknolojisiyle donatılacak.
Şehir, kendi enerjisini kendi üretecek.
300 bin kişi yaşayacak.
150 bin kişi çalışacak.
Şehirdeki hareketlilik 7/24 sürecek
Baştan aşağı lüksle donatılacak.
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