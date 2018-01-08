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bu yıl envantere giriyor

envanterine bu yıl girmesi beklenen (MB) şimdiden düşmana korku salıyor.

Minyatür Bomba bu yıl envantere giriyor

, 'nin tüm özelliklerini taşıdığı gibi, kanatlarıyla uzun mesafelerde etkin sonuçlar veriyor. Minyatür Bomba'nın (MB) bu yıl envantere girmesi bekleniyor.

takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla öne çıkıyor. 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri vuran MB, 60-70 kilometre uzaklıkta ise bir uçak hangarının üst betonunu delip hangara girip içeride patlayabiliyor.



'un yerli eş değeri olan MB (Minyatür Bomba) bu yıl envanterine giriyor.

Minyatür Bomba, Hassas Güdüm Kiti'nin tüm özelliklerini taşıdığı gibi, kanatlarıyla uzun mesafelerde etkin sonuçlar veriyor.

Hava Savunma Sistemlerine takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki MB mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla öne çıkıyor. 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri vuran MB, 60-70 kilometre uzaklıkta ise bir uçak hangarının üst betonunu delip hangara girip içeride patlayabiliyor.

Amerikan Small Diameter Bomb'un yerli eş değeri olan ASELSAN MB (Minyatür Bomba) bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine giriyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 15:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Naim Naim

Çok güzel daima üretim daima ARGE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 08.01.2018 20:34
mehmet mehmet

çok güzel maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 08.01.2018 16:14
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