Milli projelere eleman aranıyor

Yerli otomobilden savunma sanayisine, yeni havalimanından birçok yeni milli projeye istihdam açılması için insan kaynakları şirketleri atağa geçti. Yapılacak projelerde yer almak isteyenler için "Milli ProjeMilli İstihdam" programını başlatan şirketler, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak. Milli projelere katılacak adaylar mühendislik, iletişim, makine, finans, elektrik, bilişim teknolojileri, hukuk, tasarım, işletme siber güvenlik, enerji ve moleküler biyoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. 1 ocakta başvuruları başlayan projenin, son başvuru tarihi ise 1 mart olarak belirlendi. Adaylar 9 ila 20 nisan arasında dil ve yetenek sınavına girecek.
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