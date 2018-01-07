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  1. Gözde meslek büfe ve market
  2. 20 milyon çalışana ek gelir

lere eleman aranıyor

Milli projelere eleman aranıyor
Yerli otomobilden savunma sanayisine, yeni havalimanından birçok yeni ye açılması için insan kaynakları şirketleri atağa geçti. Yapılacak projelerde yer almak isteyenler için "Milli Proje Milli İstihdam" programını başlatan şirketler, savunma sanayi, , nükleer , gen teknolojisi, finans teknolojileri, , sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak. Milli projelere katılacak adaylar mühendislik, iletişim, makine, finans, elektrik, bilişim teknolojileri, hukuk, tasarım, işletme siber güvenlik, enerji ve moleküler biyoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. 1 ocakta başvuruları başlayan projenin, son başvuru tarihi ise 1 mart olarak belirlendi. Adaylar 9 ila 20 nisan arasında dil ve yetenek sınavına girecek.
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