Emaye kaplamada dünyaya açılıyor

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit,İspanya'da seramik sektörü için inkjet mürekkebi üretimi gerçekleştiren Megacolor şirketini bünyesine kattı. Gizemfrit önümüzdeki 5 yılda cirosunu yüzde 100 artırarak, 170 milyon dolara çıkaracak. Akkök Holding İcra KuruluBaşkanı Ahmet Cemal Dördüncü, kimya sektöründen kaynaklanan dış ticaret açığının yüzde 2'sini kapatmayı hedeflediklerini vurgulayan Dördüncü, "Şirketimiz, Megacolor ile birlikte seramik frit ve mürekkep (ink) sektöründe uluslararası bir oyuncu haline gelirken, cari açığı kapatma konusunda da önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.
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