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liye vergi koruması

Asgari ücretliye vergi koruması
HÜKÜMET, gelir vergisi matrahındaki değişiklik nedeniyle 6 milyon asgari ücretlinin gelirinin bin 603 liranın altına düşmesini önleyecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl için net bin 603 lira olarak belirlenen in vergi dilimine takılmaması için gerekli düzenlemeyi yapacaklarını söyledi.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE
"Bizim için asgari ücret Ocak ayında neyse Aralık ayında da aynı şekilde. Bu sene gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyi, aynı şekilde vergi dilimine girme durumu söz konusu olduğunda, tekrardan telafi edici girişimimizi gerçekleştireceğiz" diyen Sarıeroğlu, asgari ücrete zam oranı konusun- da da şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar beklenen, hedeflenen üzerinden, ki geçmiş uygulamalar bu yönde, yapılan bir sistematikten çıkarak biz mevcut enflasyon oranımızın da, ki şimdi yıllık olarak da açıklandı, onun da 2 puan üzerinde olmuş olduğu bir asgari ücret seviyesi belirledik."

Hazal ATEŞ
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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