Asgari ücretliye vergi koruması

HÜKÜMET, gelir vergisi matrahındaki değişiklik nedeniyle 6milyon asgari ücretliningelirinin bin 603liranın altına düşmesiniönleyecek.Çalışma Bakanı JülideSarıeroğlu, bu yıl için net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücretin vergi dilimine takılmaması için gerekli düzenlemeyi yapacaklarını söyledi.
ENFLASYONUN ÜSTÜNDE
"Bizim için asgari ücret Ocak ayında neyse Aralık ayında da aynı şekilde. Bu sene gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyi, aynı şekilde vergi dilimine girme durumu söz konusu olduğunda, tekrardan telafi edici girişimimizi gerçekleştireceğiz" diyen Sarıeroğlu, asgari ücrete zam oranı konusun- da da şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar beklenen, hedeflenen enflasyon üzerinden, ki geçmiş uygulamalar bu yönde, yapılan bir sistematikten çıkarak biz mevcut enflasyon oranımızın da, ki şimdi yıllık olarak da açıklandı, onun da 2 puan üzerinde olmuş olduğu bir asgari ücret seviyesi belirledik."
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