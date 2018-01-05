Esnafa sicil affı gündeme geldi. TürkiyeEsnaf ve SanatkarlarıKonfederasyonu BaşkanıBendevi Palandöken, esnafın önceki dönem borçları nedeniyle bankaların kara listesine girdiklerine işaret ederek, "Yeni yıldan beklentimiz etkin sicil affının çıkarılması. Esnafın en büyük sorunu kara liste. Esnafımız krediye ulaşırken engellerle karşılaşıyor. Devlet destek veriyor ancak kara listede ismi yer alan esnaf kredi kullanamıyor" dedi. Bugüne kadar çıkarılan sicil aflarının bankalar tarafından tanınmadığını savunan Palandöken, KOSGEB'in kredi faiz desteğine başvuran 770 bin 976 KOBİ'den 460 bin 167'sinin krediye hak kazandıklarını, bunların 92 bin 302'sinin ilgili bankalarca elendiğini bildirdi.
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