Türk Telekom’un ofisleri dönüşüyor

Türk Telekom, ülke genelinde bayilik hizmeti veren kendisine ait ofislerini yeniliyor. Halihazırda 250'yi aşkın ofisi bulunan Türk Telekom, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri'ne (TTMM) dönüştürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 8 pilot ofisin TTMM'ye dönüşümünün 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise Türkiye genelinde dönüşümün tamamlanması hedefleniyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, son 15 aylık süreçte Türk Telekom'un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirmeye gittiğini belirterek, "Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz 'akıllı mağazacılık' konseptini TTMM'lerde uyguladık" dedi.



DRON DA SATILACAK

TTMM'ler ve Türk Telekom mağazalarının, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri birer teknoloji deneyim merkezi olacağını belirten Önal, ilk olarak İstanbul Sultanbeyli ve Ankara Dikmen'deki TTMM'lerin faaliyete başladığını söyledi. Önal, 2018 yılı sonuna kadar 40 ofisin daha TTMM'ye dönüştürülmesini planladıklarını belirterek, "Tüm hizmetlerimizi tek çatı altında topladığımız TTMM'lerde televizyon ve drone bile satacağız" diye konuştu.



■ TUĞBA DUMAN