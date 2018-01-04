Şampiyon domates

Gıdada 2017'nin zam şampiyonları belli oldu. TÜİK verilerine göre; Tüketici FiyatEndeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 13.79 olarak hesaplandı. Geçen sene bir önceki yıla göre 106 gıdaürününün fiyatında artış gözlendi, 10 maddenin fiyatında gerileme oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 71.1 ile domates oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 3.77 lirayı geçti. Domatesi yüzde 67.5 ile limon, yüzde44.4 ile mandalina, yüzde 43.7 ile Antep fıstığı, yüzde 42.6 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 38.6 ile patates ve yüzde 36.7 ile nar izledi. Leblebide yüzde 35.5 fiyat artışı görüldü.
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