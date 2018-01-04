 ;
Yol Durumu
  1. 2017 enflasyonu yüzde 11.92
  2. Taşeronun kaybı yok

Şampiyon

Şampiyon domates
Gıdada 2017'nin zam şampiyonları belli oldu. verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 13.79 olarak hesaplandı. Geçen sene bir önceki yıla göre 106 gıda ürününün fiyatında artış gözlendi, 10 maddenin fiyatında gerileme oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 71.1 ile domates oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 3.77 lirayı geçti. i yüzde 67.5 ile limon, yüzde 44.4 ile mandalina, yüzde 43.7 ile Antep fıstığı, yüzde 42.6 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 38.6 ile patates ve yüzde 36.7 ile nar izledi. Leblebide yüzde 35.5 fiyat artışı görüldü.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar