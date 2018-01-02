Taşerona kadro zamanı

1 MİLYONU aşkın taşeron işçiye sürekli işçi kadrosuna geçiş için süreç bugün başladı. Taşeron işçiler 11 Ocak'a kadarbaşvurularını yapacak. Başvuru adresi istihdam edilecek kurum olacak. Taşeron şirkete herhangi bir evrak ya da feragatbelgesi verilmesi gerekmeyecek. Taşeron işçilerin başvurularını yapmadan önce şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
Düzenleme, bugün yürürlüğe girdi. Bu nedenle hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde istihdam edilecek taşeron işçilerin başvuruları alınmaya başladı.
90 GÜNDE TAMAM
Geçiş süreci bugünden itibaren 90 güniçinde sonuçlandırılacak.
İşçiler, bugünden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kuruma başvuracak.
Başvuruda bulunan taşeron işçilerin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak.
İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecek.
Taşeron işçilerin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya daferagat belgesi vermesi gerekmemekte. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamakta.
İZİN VE KIDEM İMKANI
90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek.
İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıklarıidare ile sulh sözleşmesi yapacak. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.