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maaşı bin 610 lira

İşsizlik maaşı bin 610 lira
Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin maaşı yüzde 14.2 artışla net bin 603 liraya yükseldi. Buna bağlı olarak maaşı da arttı. Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı 705 lira 60 kuruştan 805 lira 44 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 411 lira 20 kuruştan bin 610 lira 88 kuruşa çıktı. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı başvuruları 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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