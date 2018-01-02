Ekmek 200 gr

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle dünden itibaren ekmek çeşitlerinin enaz 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesi sayesinde ekmek israfınınönüne geçilmesi öngörülüyor. TürkiyeFırıncılar Federasyonu BaşkanıHalil İbrahim Balcı, yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirtti.
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