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200 gr

Ekmek 200 gr
Türk Gıda Kodeksi ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle dünden itibaren ekmek çeşitlerinin en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesi sayesinde ekmek israfının önüne geçilmesi öngörülüyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirtti.
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