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9 bin 500 kişi alacak

Diyanet 9 bin 500 kişi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarda çalışmak üzere alacağı 9 bin 500 personel ile ilgili şartlarını açıklandı. Buna göre, başkanlığın taşra teşkilatındaki pozisyonlarda çalışmak üzere 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imamhatip ve 500 müezzin-kayyım 4B sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilecek. 2016 yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak. Her aday sadece bir unvan grubu için başvuracak. Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek.
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