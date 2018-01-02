Diyanet 9 bin 500 kişi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı,taşra teşkilatındakisözleşmeli pozisyonlardaçalışmak üzere alacağı9 bin 500 personel ile ilgilişartlarını açıklandı. Bunagöre, başkanlığın taşra teşkilatındakipozisyonlarda çalışmak üzere 3 binKur'an kursu öğreticisi, 6 bin imamhatipve 500 müezzin-kayyım 4B sözleşmelipozisyonlarında istihdam edilecek.2016 yılı KPSS puan sıralamasıesas alınarak yapılacak sınav sonucunagöre personel alımı yapılacak. Her adaysadece bir unvan grubu için başvuracak.Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek.
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