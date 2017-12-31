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ları artık noterler verecek

Ruhsatları artık noterler verecek
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen araç tescil ve sicil işlemlerinin devredilmesinin ardından noterlerin, Ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescillerini yaparak ruhsat vermeye başlaması hedefleniyor. Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, çalışmaların sona erdiğini belirterek, "Çıkması gereken bir yönetmelik var. Yönetmelik yayımlandıktan sonra usul ve esasları belirleyeceğiz. Ocak'ın ikinci haftasından sonra belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçileceğini düşünüyorum. Pilot çalışma olmadan Türkiye'deki bütün noterlikler vermeye başlayacak" dedi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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