Ruhsatları artık noterler verecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen araç tescil ve sicil işlemlerinin devredilmesinin ardından noterlerin, Ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescilleriniyaparak ruhsat vermeye başlamasıhedefleniyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, çalışmaların sona erdiğini belirterek, "Çıkması gereken bir yönetmelik var. Yönetmelik yayımlandıktan sonra usul ve esasları belirleyeceğiz. Ocak'ın ikinci haftasından sonra belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçileceğini düşünüyorum. Pilot çalışma olmadan Türkiye'deki bütün noterlikler ruhsat vermeye başlayacak" dedi.
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