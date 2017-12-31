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için özel yarışma

Mülteciler için özel yarışma
Türk Telekom; TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arası kurumlar ortaklığında, Türkiye'de sayıları 3.5 milyonu bulan mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler geliştirmek için inovasyon yarışması düzenliyor. Yarışmada Türk Telekom, büyük veri bankasının kimliği gizlenmiş kişilere ait mobil verilerini, organizasyon komitesinden vize alıp ardından bilimsel organizasyon komitesinin ön değerlendirmesinden geçen proje sahiplerine açacak. Sağlık, güvenlik, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin birincisine 10 bin lira ödül verilecek.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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