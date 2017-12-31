Mülteciler için özel yarışma

Türk Telekom; TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arası kurumlar ortaklığında, Türkiye'de sayıları 3.5 milyonu bulanmültecilerin sosyal sorunlarına çözümler geliştirmek için inovasyonyarışması düzenliyor. Yarışmada Türk Telekom, büyük veri bankasının kimliği gizlenmiş kişilere ait mobil verilerini, organizasyon komitesinden vize alıp ardından bilimsel organizasyon komitesinin ön değerlendirmesinden geçen proje sahiplerine açacak. Sağlık, güvenlik, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin birincisine 10 bin lira ödül verilecek.
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