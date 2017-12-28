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8 ülkeye çikolatası

8 ülkeye Türk çikolatası
BUTİK çikolata üretimine 2 kişiyle başlayan Bolçi, devletin sağladığı desteklerin de etkisiyle bugün 8 ülkeye yapan, 280 çalışanlı bir firmaya dönüştü. Bolçi Çikolatası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aksoy, önce krokan kaplı çikolatası ürettiklerini, şu anda 700 çeşit ürünleri olduğunu kaydetti. Üretimlerinin yüzde 30-40'ını yurt dışına sattıklarını, geri kalanı ise iç pazara sunduklarını belirten Aksoy; Almanya, İsveç, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Fas, Dubai ve Suudi Arabistan'a Bolçi markasıyla ürün gönderdiklerini, üretimlerinin yarısını ihraç etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aksoy, "İhracatta bir markasını, kendi markamızı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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