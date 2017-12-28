8 ülkeye Türk çikolatası

BUTİK çikolata üretimine 2 kişiyle başlayan Bolçi, devletin sağladığı desteklerin de etkisiyle bugün 8 ülkeye ihracat yapan, 280 çalışanlı bir firmaya dönüştü. Bolçi Çikolatası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aksoy, önce krokan kaplı Bolu çikolatası ürettiklerini, şu anda 700 çeşit ürünleri olduğunu kaydetti. Üretimlerinin yüzde 30-40'ını yurt dışına sattıklarını, geri kalanı ise iç pazara sunduklarını belirten Aksoy; Almanya, İsveç, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Fas, Dubai ve Suudi Arabistan'a Bolçi markasıyla ürün gönderdiklerini, üretimlerinin yarısını ihraç etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aksoy, "İhracatta bir Türk markasını, kendi markamızı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.
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