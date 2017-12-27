Emekliye %5.52 zam

Emekliler 2018'de 2 kez zam alacak. İlk artış, yeni yılın ilk ayında yapılacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammının oranını ise 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Beklenti anketlerinde de bu oran yüzde 5.52 olarak çıkarken, kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle görülecek. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde4.97 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.97 görünüyor. Buna Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Bu veriye göre zam oranı artacak ya da azalacak.
EN ÇOK 234 TL
Eğer Ocak zammı beklenti anketindeki gibi yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradanbin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya yükselecek.
EK ÖDEME DE FARK ARTACAK Ocak'ta maaşlar yükseleceği için her ay ödenen net aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek. Emekliler, Ocak'ta bu artışı da hesaplarında görecek. Halen 2 bin lira net maaşı olan emekli, 80 lira da ek ödeme alıyor. Ocak zammı yüzde 5.52 olursa, net maaş 2 bin 110 lira 40 kuruşa, ek ödeme de 84 lira 41 kuruşa çıkacak. Emeklinin hesabına bu durumda önümüzdeki ay 2 bin 194 lira 81 kuruş geçecek.
FARK ARTACAK İMKANI DOĞDU
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dışında memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı alma imkanı doğdu. Hesaplara göre memur emeklileri yüzde 4+1.52 zam alacak.
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