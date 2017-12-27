Asgari ücrete destek dopingi

Asgari Ücret TespitKomisyonu'nda, işçileri temsileden Türk-İş ile işverenleri temsileden Türkiye İşveren SendikalarıKonfederasyonu (TİSK), 100 liralıkasgari ücret desteğinin yeni yılda dadevam etmesini istiyor.Doğrudan 6 milyona yakınçalışanı ilgilendiren asgari ücretgörüşmelerinde son haftayagirilirken, çalışanlar ücretlerineyapılacak zammın miktarını meraklabeklemeye başladı. Türk-İş'in netbin 893 lira 90 kuruşluk teklifini'çok yüksek' bulan TİSK, gerekçeolarak hükümetin 100 liralık asgariücret desteğini yeni yılda kendilerinevermemesini gösterdi. Gelinennoktada, hem Türk-İş hem de TİSKasgari ücrete yapılacak zammıetkileyen desteğin yeni yılda dadevam etmesini istiyor.
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