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e destek dopingi

Asgari ücrete destek dopingi
Tespit Komisyonu'nda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı. Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini 'çok yüksek' bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi. Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zammı etkileyen desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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