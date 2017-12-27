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Ağaoğlu’ndan enerjiye 1 milyar lira

Ağaoğlu’ndan enerjiye 1 milyar lira
Ağaoğlu Enerji Grubu, 735 milyon lira değerinde ve 125 megavat kurulu güce sahip Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi'nin rüzgar türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, geçen yıl Alman Nordex'ten 68.4 megevatlık kapasiteli 19 rüzgar türbini siparişi verdiklerini anımsattı. Ağaoğlu, "Geçen yıl 700 milyon liralık enerji yatırımını tamamlamıştık bu yıl ki ve 2018'deki hedefimiz 1'er milyar liranın üzerinde. 2017'de 400 milyon liralık yatırım değerine sahip Bursa ve Yalova'daki 2 RES projemizi tamamlayarak işletmeye açtık" diye konuştu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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