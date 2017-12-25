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2018’de ta rekor kıracağız

2018’de ihracatta rekor kıracağız
Bu yılı ve istikrar için 'atılım yılı' olarak ilan ettiklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. 2018'de ihracatta 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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