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Yaşadıkça eriyor

Serdar Yılmaz, 22 yıl önce PKK’lılarla çatıştı. Leğen kemiğine saplanan kurşun çıkarılamadı. Mermideki zehirli madde ise vücuduna yayıldı. Sağlık durumu her geçen gün ağırlaştı

Yaşadıkça eriyor
İstanbul'da oturan 42 yaşındaki Serdar Yılmaz, 1995'te Hakkari Çukurca'da PKK'lı hainlerle çatıştı. Sağ leğen kemiğinden yaralandı. Ancak vücuduna saplanan kurşun çıkartılamadı. Bu yüzden 22 yıldır "kronik ağır metal zehirlenmesi" hastalığıyla mücadele ederek yaşadı. Merminin atar damarlar arasında hayati tehlike arz ettiği için çıkarılamadığını belirten Yılmaz, 1998'de Ankara GATA'da, ateşli silahlardan çıkan merminin çekirdeğinde bulunan ve "zehirli mermi" diye tabir edilen arsenik maddesinin vücudunda yayılmaya başladığının tespit edildiğini aktardı. Vücudundaki zehirli kurşundan kaynaklı arsenik miktarının yıllar içinde yüzde 4'ten yüzde 42'ye yükseldiğini dile getiren Yılmaz, "Ağrılarımı artık ağrı kesiciler kesmediği gibi sürekli kilo kaybediyorum. Kurşun, vücudumdan çıkarılamadığı ve zehir giderek yayıldığı için durumum daha da ağırlaşıyor. Arsenik zehirlenmesi yaşıyorum. Hastalık akciğerimde kitleler oluşturuyor, eklemlerim ve kaslarım ağrıyor. Adeta eriyorum" dedi.

GAZİLİK UNVANI İSTİYOR...
Yaşadığı zorluklar nedeniyle eşinden boşandığını da belirten iki çocuk babası duygularını şöyle dile getirdi: "Vatani görevimi yerine getirdim ancak hiçbir haktan yararlanamadım. Maalesef resmi olarak gazi sayılmadım. Bunun sebebi, sağlık yönetmeliğine göre bir uzvumun kopmaması ya da vücuduma giren kurşunun sinir sistemimi felç etmemesi. 'Kurşun zehirlenmesi' de yönetmeliklerde yer almıyor. En büyük arzum, yönetmeliğin değiştirilmesi."


Serdar Yılmaz, "Vatanımız için 10 canım daha olsa seve seve can vermekten kaçmam. Ama onurumuz için bu itibarın (gazilik) verilmesini istiyorum. şerefimizdir. Sağlık anlamında bardak sürekli doluyor ve zaman kısalıyor" dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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