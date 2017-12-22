İki ayda 2 bin 800 işlem başvurusu yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasıyla iki ayda 2 bin 800 işlem başvurusu alındı.

E-devlet üzerinden giriş yapılan uygulamayla taşınmaz sahipleri, günün her saati (7/24) tapu dairesine gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonlarından son derece hızlı ve güvenli şekilde tapu müracaatında bulunabiliyor.

Taşınmaz sahipleri, işleme alınan evrakın her aşamasında nerede olduğu ve ne gibi işlem gerçekleştirildiğinin takibini de SMS ile yapabilirken tapu harçları da sistem aracılığıyla tahsil edilebiliyor.

Ayrıca, taşınmaz almak isteyen kişi, taşınmazın konumu ve yeri gibi tüm detaylarını da uygulama üzerinden görebiliyor. Alım-satım yapmak isteyen taşınmaz sahipleri, tapu dairesine gitmeden tüm işlemlerini Web-Tapu üzerinden tamamlayarak, sadece imza atıp tapusunu almak üzere tapu dairesine gidiyor.

Web-Tapu uygulamasıyla bugüne kadar 2 bin 800 işlem başvurusu yapıldı.

TAPUDAKİ SAHTECİLİĞİ DE ÖNLEYECEK

Uygulamayla tapudaki her türlü sahteciliğin de önüne geçilecek. Taşınmaz sahipleri, tapu sahteciliğine karşı Web-Tapu üzerinden taşınmazını istediği an kontrol edebilecek ve sahtecilik olması halinde beyan veya tedbir tesisini kendisi yaparak taşınmazını koruma altına alabilecek.

Öte yandan, uygulamaya vatandaşların işini kolaylaştırmak için emlakçılar da dahil edildi. Pilot olarak Kocaeli Emlakçılar Odasınca başlatılan uygulamayla taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinin lisanslı kişiler eliyle yürütülmesi sağlanacak.

Uygulamaya Sivas, Muğla, İzmir ve Ankara'daki emlakçılar da katılarak devam edilecek.

Tapu dairesi yetkilileri, sisteme ilişkin, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığınca e-Devlet şifresi ile başlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sistemi üzerinden devam eden bu uygulama, son derece kolay, güvenli ve bürokrasiyi azaltıcı olduğu için kullanıcılar tarafından son derece memnuniyetle karşılandı." bilgisini verdi.