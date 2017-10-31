Makro sepeti devirdi

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, içine düştüğü mali sıkıntıyı aşamadı. Makro Market adına 27 Ekim'de, OHAL kapsamında iflas erteleme başvuruları yasak olduğu için, konkordato talebinde bulunuldu. Mahkemeden şirketin süre talebi gereği tedbir kararı verildi. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran şirketin bankalara olan borcunun 234milyon lira olduğu öğrenildi. Makro A.Ş. Yönetim Kurulu imzasıyla tedarikçilere gönderilen yazıda, şu bilgilere yer verildi: "Kısa vadeli ödemelerde sıkıntı içine girildi. Zaman içinde, bu ödeme yapısı sürdürülemez hale gelince, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 27.10.2017 tarihi itibarı ile konkordato mühleti talebimiz gereğince, tedbir kararı alınmıştır." Makro Market Grup Şirketleri Başkanı Şeref Songör ise "Batık durumda değiliz. 2-3 aylık süreye ihtiyacımız var" dedi
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