Torba bu hafta Genel Kurul’da

Meclis, bu hafta 2018 yılı bütçe tasarısı ile torba tasarı için yoğun mesai yapacak. 2018 bütçesi Planve Bütçe Komisyonu'nun, torba yasa tasarısı ise Genel Kurul'un gündemini oluşturacak. Yaklaşık 1 ay sürecek bütçe mesaisinde bugün 2018 Yılı Merkezi YönetimBütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın Geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler yapılacak. Meclis 2 Kasım Perşembe gününden itibaren de 127 maddelik 'torba tasarıyı' görüşmeye başlayacak. Torba tasarı 5 bölüm halinde ele alınacak.
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